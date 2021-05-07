Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар

6 мая Абдулпатах Амирханов выступил инициатором проведения коллективного ифтара, который прошел на территории Центральной джума-мечети Махачкалы.

Участие в мероприятии приняли Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, временно исполняющий обязанности руководителя Министерства образования РД Яхья Бучаев.

Заместитель премьер-министра региона отметил необыкновенную значимость «Шатров Рамадана», которые служат объединению верующих а также особо выделил неимоверную работу, проводимую шейхом на благо Республики Дагестан и дагестанцев.

Стоит отметить, что каждый день на территории Джума-мечети на ифтар собираются около четырех тысяч человек.