ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар

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07 мая, 2021. Пятница 17:17
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар

6 мая Абдулпатах Амирханов выступил инициатором проведения коллективного ифтара, который прошел на территории Центральной джума-мечети Махачкалы.

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар
Общество

Участие в мероприятии приняли Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, временно исполняющий обязанности руководителя Министерства образования РД Яхья Бучаев.

Заместитель премьер-министра региона отметил необыкновенную значимость «Шатров Рамадана», которые служат объединению верующих а также особо выделил неимоверную работу, проводимую шейхом на благо Республики Дагестан и дагестанцев.

Стоит отметить, что каждый день на территории Джума-мечети на ифтар собираются около четырех тысяч человек.

 

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