Участие в мероприятии приняли Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, временно исполняющий обязанности руководителя Министерства образования РД Яхья Бучаев.
Заместитель премьер-министра региона отметил необыкновенную значимость «Шатров Рамадана», которые служат объединению верующих а также особо выделил неимоверную работу, проводимую шейхом на благо Республики Дагестан и дагестанцев.
Стоит отметить, что каждый день на территории Джума-мечети на ифтар собираются около четырех тысяч человек.