Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии "Бессмертного полка"

Уже второй год по причине не простой эпидемиологической ситуации в мире шествие Бессмертного полка пройдет в формате онлайн. Все наши герои пройдут в рядах online-шествия в один день – 9 мая. Начало трансляции во всех регионах в 15.00 по местному времени. Регистрация участвующих идет с 19 апреля по 7 мая на интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти» , также в мини-приложениях на сайтах соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».