Главный редактор журнала "Народы Дагестана" Шуана Магомедова уже второй раз будет принимать участие в online-шествии. Ее рассказ о предках-героях Великой Отечественной войны читайте по ссылке
Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии "Бессмертного полка"
- Автор Хадижат
- 07 мая, 2021. Пятница 16:44
Уже второй год по причине не простой эпидемиологической ситуации в мире шествие Бессмертного полка пройдет в формате онлайн. Все наши герои пройдут в рядах online-шествия в один день – 9 мая. Начало трансляции во всех регионах в 15.00 по местному времени. Регистрация участвующих идет с 19 апреля по 7 мая на интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти» , также в мини-приложениях на сайтах соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Последнее от Хадижат
- Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов организовал коллективный ифтар
- Бессмертный полк онлайн. Главный редактор журнала «Народы Дагестана» Шуана Магомедова примет участие в шествии с портретом дедушки
- Не покидал поля боя, будучи раненным осколком в грудь
- Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах "Вечный огонь"
- Руководство региона заинтересовалось вопросом массовой гибели краснокнижной каспийской нерпы