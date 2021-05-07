ЗАМАНА - Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии "Бессмертного полка"

Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии "Бессмертного полка"

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07 мая, 2021. Пятница 16:44
Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии &quot;Бессмертного полка&quot;

Уже второй год по причине не простой эпидемиологической ситуации в мире шествие Бессмертного полка пройдет в формате онлайн. Все наши герои пройдут в рядах online-шествия в один день – 9 мая. Начало трансляции во всех регионах в 15.00 по местному времени. Регистрация участвующих идет с 19 апреля по 7 мая на интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти» , также в мини-приложениях на сайтах соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в online-шествии "Бессмертного полка"
Общество

 Главный редактор журнала "Народы Дагестана" Шуана Магомедова уже второй раз будет принимать участие в online-шествии. Ее рассказ о предках-героях Великой Отечественной войны читайте по ссылке

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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