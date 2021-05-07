Не покидал поля боя, будучи раненным осколком в грудь

В раннем возрасте пошел служить добровольцем. В марте 1943 года служил в 26 гвардейском стрелковом полку станковым пулеметчиком. В октябре 1943 года получил первое ранение в ногу. В 1944 и в 1945 году получил два ранения в спину. В районе Кенигсберга, во время немецкой контратаки был выведен из строя расчет соседнего танкового пулемета. Даитов заменив павшего наводчика огнем из пулемета отразил контратаку немцев, уничтожив до взвода солдат противника и не покидал поля боя, будучи раненным осколком в грудь. В сражении за Берлин был ранен в голову.

Демобилизовался в феврале 1945 года. Вернулся с благодарственным письмом от И. В. Сталина. Имеет множество наград. По возращению в родное село, работал заведующим фермой колхоза имени И. Сталина в селе Чумли.

Вспоминая о военном времени, о тяжёлых испытаниях в бою, Минатулла Магдиевич до сих пор с трудом сдерживает слезы. Особенно дороги ему те мгновения счастья, когда он узнал новость о Великой Победе.

«Не смотря на то, что многие истории, которые он рассказывает о своей юности грустные, каждое его слово пронизано оптимизмом, надеждой, верой в будущее. Он всегда говорит, что главное не допустить повторения той войны, которая была полна трагических подробностей и унесла множество жизней", говорят родственники ветерана.