Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах "Вечный огонь"

Уточним, что работа газовиков не ограничилась только столицей региона, техобслуживание мемориалов прошло на территории всей республики.

«Такие работы стали для нас уже стали хорошей традицией, так как мы чтим память о таком важном событии в истории нашей Родины. Чрезвычайно принципиально, чтоб к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мемориальные комплексы подошли в всецело обслуженном и рабочем состоянии», подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александр Давыдов, дополнив, что компания также организует дежурство бригад на весь период торжеств.