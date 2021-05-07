ЗАМАНА - Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах "Вечный огонь"

Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах "Вечный огонь"

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07 мая, 2021. Пятница 10:32
Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах &quot;Вечный огонь&quot;

«Газпром газораспределение Махачкала» и «Газпром газораспределение Дагестан» в рамках подготовки к празднованию Дня окончания Великой отечественной войны выполнили техобслуживание газового оборудования на семнадцати мемориалах «Вечный огонь».

Газовики Дагестана провели техобслуживание оборудования на мемориалах "Вечный огонь"
Общество

Уточним, что работа газовиков не ограничилась только столицей региона, техобслуживание мемориалов прошло на территории всей республики.
«Такие работы стали для нас уже стали хорошей традицией, так как мы чтим память о таком важном событии в истории нашей Родины. Чрезвычайно принципиально, чтоб к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мемориальные комплексы подошли в всецело обслуженном и рабочем состоянии», подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александр Давыдов, дополнив, что компания также организует дежурство бригад на весь период торжеств.

 

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