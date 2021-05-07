Руководство региона заинтересовалось вопросом массовой гибели краснокнижной каспийской нерпы

Массовая гибель краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) на берегу Каспия находится во внимании руководства региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов.

"Работниками ведомства вместе со экспертами Института экологии в процессе рейдовых мероприятий на берегу Каспийского моря были найдены туши краснокнижной нерпы. Руководство региона проявило заинтересованность и в курсе ситуации", подчеркнул министр.

Уточним, что научные сотрудники в течение 2-ух дней нашли на берегу Каспийского моря больше 150 туш мертвых тюленей. Согласно имеющейся информации, предпосылкой смерти тюленей стало их попадание в рыболовные сети. Для более детального выяснения обстоятельств взяты все необходимые пробы.