"Работниками ведомства вместе со экспертами Института экологии в процессе рейдовых мероприятий на берегу Каспийского моря были найдены туши краснокнижной нерпы. Руководство региона проявило заинтересованность и в курсе ситуации", подчеркнул министр.
Уточним, что научные сотрудники в течение 2-ух дней нашли на берегу Каспийского моря больше 150 туш мертвых тюленей. Согласно имеющейся информации, предпосылкой смерти тюленей стало их попадание в рыболовные сети. Для более детального выяснения обстоятельств взяты все необходимые пробы.
Руководство региона заинтересовалось вопросом массовой гибели краснокнижной каспийской нерпы
- Автор Хадижат
- 07 мая, 2021. Пятница 00:24
Массовая гибель краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) на берегу Каспия находится во внимании руководства региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов.
"Работниками ведомства вместе со экспертами Института экологии в процессе рейдовых мероприятий на берегу Каспийского моря были найдены туши краснокнижной нерпы. Руководство региона проявило заинтересованность и в курсе ситуации", подчеркнул министр.