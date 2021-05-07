Ветеран Великой Отечественной войны Раджаб Рабаданов: "Я никому не пожелаю увидеть то, что мне довелось"

Раджабу Рабаданову в этом году исполнится 99 лет, в Дахадаевском районе сегодня он единственный оставшийся ветеран Великой Отечественной войны.

Раджаб Рабаданов призвался в ряды Красной Армии 1944 году. Как вспоминает ветеран, провожали 22-летнего земляка всем селом.

«Говорили, чтобы сражался достойно, помнил о родине, которую защищаю. И самое главное бил фашистов до последнего», - говорит Раджаб Рабаданович.

Почти за 2 года войны он прошел тысячи километров, участвовал в нескольких сражениях, не раз был ранен.

«Было такое время, что до нас на фронт не доходило пищевое продовольствие. Воду мы собирали дождевую, растягивая плащи. А с питанием было еще хуже. Мы как-то нашли с товарищами хлеб, он был весь грязный и полностью был покрыт плесенью. Это было для нас больше счастье», - делится ветеран.

Победу он встретил, находясь в госпитале. «Туда, к нам приехал какой-то офицер и сообщил, что враг повержен. Радости не было предела. Мы все, позабыв о своих ссадинах и ранениях стали обниматься, танцевать и подбрасывать офицера на руках», рассказывает он об одном из самых счастливых дней в своей жизни. Но между тем, война для него не закончилась этим днем.

Рамаданов был направлен в Маньчжурию. До 1949 года служил в частях Красной Армии в Китае.

Затем Раджаб Рамаданов работал в колхозе «Путь к коммунизму». В 1982 году ушёл на пенсию. Воспитал трёх сыновей и дочь.

Сегодня он вспоминает о своей юности, на долю которой выпало это не простое испытание со слезами на глазах. Война, с ее лишениями и потерями заставила его рано повзрослеть. Раджаб Рабаданович говорит, что самое главное в жизни не допустить войны и с этим пожеланием он обращается ко всем землякам, в канун великого праздника.

"Я никому не пожелаю увидеть то, что мне довелось. Главное, ребята, сохраните мир, цените жизнь и любите свою родину", - говорит ветеран.