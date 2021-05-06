В Каспийске пройдет международная акция "Синий платочек Победы"

Один из городов-участников акции дагестанский Каспийск, в котором планируется провести праздничные масштабные флешмоб, в канун Дня окончания Великой отечественной войны. Мы видим, что количество городов и людей, желающих принять участие в акции и поддержать нашу инициативу, с каждым годом становится все больше. Это безусловно говорит о том, что люди с трепетом и заботой относятся к памяти великого советского народа", подчеркивают организаторы акции. Уточним, что "Синий платочек Победы" в этом году пройдет в более чем тридцати городах РФ.