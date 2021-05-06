В Махачкале проходят концерты во дворах ветеранов

В преддверии большого праздника, во дворах ветеранов Великой Отечественной войны проходят акции «Поем двором», «Парады у домов ветеранов ВОВ». В сопровождении военного оркестра Каспийской флотилии и Национальной гвардии для ветеранов в их дворах организовываются концертные программы.

Акция уже прошла во дворах Мамедова Асадуллы Ибрагимовича, Казаковой Калерии Александровны, Овериной Валентины Георгиевны, Зюряевой Елены Егоровны, Петрухина Юрия Антоновича, Сытова Юрия Михайловича, Арабова Алиханич, Гусейнаева Саида Гусейнаевича, Айгунова Зубаира Зубаировича, Багаутдинова Мусы Мусаевича, Казиханова Ильяса Батырхановича, Марии Ильиной, Апашева Ахмеднаби.

Стоит отметить, мероприятия проводятся «Волонтерами Победы», министерством по национальной политике Республики Дагестан, министерством образования и науки республики. Как признается руководитель движения Магомед Гусейханов, с концертной программой планируется обойти всех ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

«На пятое мая мы уже поздравили двенадцать ветеранов ВОВ и восемь ветеранов труда. Наша задача поддерживать ветеранов, сохранить историю и передать любовь и заботу о своей родине следующему поколению", -говорит Магомед Гусейханов.