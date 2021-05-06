День радио

Ежегодно в череде майских праздников мы отмечаем 7 мая День радио, в последние годы ставший профессиональным праздником журналистов всех электронных средств массовой информации.

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании физико - химического общества продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприёмник и сеанс радиосвязи для собравшихся коллег. Этот день вошёл в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В Советском союзе эта дата впервые отмечалась спустя 30 лет в 1925 году, а 50 - летняя годовщина изобретения радио 7 мая 1945 года отмечалась наиболее торжественно.

В Дагестане радиолюбительство возникло в 1925 году. Было организовано "Общество друзей радио".

Ещё в 1924 году Нури Хайрулиным был сконструирован радиоприёмник. Но только 1 сентября 1927 года впервые была услышана радиопроба: " Алло! Алло! Слушайте! Говорит Махачкала на волне 700 метров. А днём рождения Дагестанского радио стало 7 ноября 1927 года. В день 10 - й годовщины Октябрьской революции города и аулы услышали на русском и на родных языках голоса первых дикторов. Неоценимой остаётся роль радио в годы становления молодой республики. Люди собирались в клубах и красных уголках и с трепетом воспринимали звучащее из репродукторов слово, и буквально, затаив дыхание, слушали, ставшие им родные голоса.

В 1931 году был образован Комитет по радиовещанию. За первые 10 лет Советской власти в Дагестане было создано 4 радиоузла и установлено более 500 трансляционных точек. К началу Великой Отечественной войны их было создано во всех районных центрах Дагестана, а общее число радиоточек увеличилось до 18 тысяч.

Буквально со дня своего рождения, Дагестанское радио являлось своего рода культурным центром республики.

В 1931 году был создан симфонический оркестр, в 1938 - хор и оркестр народных инструментов, а в 1971 году эстрадный ансамбль, которые в течение многих лет популяризировали творчество дагестанских композиторов, мировую, классическую и дагестанскую народную музыку. В этих коллективах трудились известные мастера искусств не только в Дагестане, но и за её пределами.

Здесь всегда на устах имена Татама Мурадова, А. Абрамянца, П. Проскурина, Г. Гасанова, И.Савченко, И. Варшавского. Зачинателями музыкального вещания были Барият Мурадова

Рагимат Гаджиева, Патимат Нуцалова, Аминат Ибрагимова, Патимат Даниялова, Эраида Адибекова, Насух Абдусаламов, Разият Бабаева, Роза Гуриелашвили и Мария Шербатова.

Именно через радио мы впервые услышали уникальные голоса народных артисток России Бурлият Ибрагимовой и Асият Кумратовой, Заслуженных артисток России Муи Гасановой, Султанат Курбановой и Бурлият Эльмурзаевой.

В октябре 1960 года было создано телевидение, образовалась единая система - Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

В разные годы на дагестанском радио творили мастера дагестанской и российской литературы Расул Гамзатов, Хизгил Авшалумов, Юсуп Хаппалаев, Ахмедхан Абу – Бакар Аткай Аджаматов, Рашид Рашидов, Нурадин Юсупов, Шарип Альбериев, Омар - Гаджи Шахтаманов, Буба Гаджикулиев, Абдул Раджабов, Мирза Давыдов, Гаджи Арипов, Юсуф Базутаев, Станислав Сущевский и Анварбек Култаев.

Первыми руководителями Даградиокомитета были Гамид Темирханов, Вил Путерброт, Народный поэт Дагестана Анвар Аджиев и Академик Гаджи Гамзатов. Долгие годы возглавлял Гостелерадиокомпанию "Дагестан" народный поэт Дагестана Магомед Гамидов.

Славный и дружный коллектив дагестанского радио под руководством Алихановой Луизы Гаджиевны и сегодня честно выполняет свой профессиональный долг, своевременно информируя слушателей на 14 языках , о главных событиях происходящих в мире и стране, став верным другом и мудрым советником горцев. Также несёт слушателям чистые образцы родных языков, неоценима роль радио в работе по их сохранению.

Радио кажется старое как мир, но оно вечно молодое, не знающее расстояний и усталости.

В этот замечательный день искренне поздравляем всех работников и ветеранов дагестанского радио, и журналистов всех отраслей связи! Желаем крепкого здоровья, мира и благополучия ! Пусть добрыми будут вести! Слушайте дагестанское Радио !

Гаджиева С.М.

Отдел краеведческой и национальной литературы.