Подробнее по ссылке С просьбой посодействовать в замене старых опор линий электрической сети к главе Правительства обратился житель поселка Семендер Абдула Магомедов. Электроснабжение улицы производилось по бесхозяйной линии электрической сети, которая была построена местным населением. За годы использования самодельной ЛЭП древесные опоры пришли в негодность, на улице нередко отключалось электричеством особенно в непогоду.
Абдулпатах Амирханов дал поручение в ускоренные сроки провести нужные работы с подключением сил УЖКХ администрации г.Махачкалы и Министерства по энергетике и ЖКХ РД.
Как говорят жители улицы, работы были начаты уже на следующий день.
Подробнее о ходе выполнения поручений, данных в рамках приема граждан 30 апреля, читайте по ссылке