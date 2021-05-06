Абдулпатах Амирханов проверил ход выполнения поручений, данных в рамках приема граждан

Глава Кабинета министров Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов с выездом на место проверил ход выполнения распоряжений, данных неделю назад по результатам приёма населения.

Подробнее по ссылке С просьбой посодействовать в замене старых опор линий электрической сети к главе Правительства обратился житель поселка Семендер Абдула Магомедов. Электроснабжение улицы производилось по бесхозяйной линии электрической сети, которая была построена местным населением. За годы использования самодельной ЛЭП древесные опоры пришли в негодность, на улице нередко отключалось электричеством особенно в непогоду.

Абдулпатах Амирханов дал поручение в ускоренные сроки провести нужные работы с подключением сил УЖКХ администрации г.Махачкалы и Министерства по энергетике и ЖКХ РД.

Как говорят жители улицы, работы были начаты уже на следующий день.

Подробнее о ходе выполнения поручений, данных в рамках приема граждан 30 апреля, читайте по ссылке