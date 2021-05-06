ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов проверил ход выполнения поручений, данных в рамках приема граждан

Абдулпатах Амирханов проверил ход выполнения поручений, данных в рамках приема граждан

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06 мая, 2021. Четверг 00:15
Абдулпатах Амирханов проверил ход выполнения поручений, данных в рамках приема граждан

Глава Кабинета министров Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов с выездом на место проверил ход выполнения распоряжений, данных неделю назад по результатам приёма населения.

Абдулпатах Амирханов проверил ход выполнения поручений, данных в рамках приема граждан
Общество

Подробнее по ссылке С просьбой посодействовать в замене старых опор линий электрической сети к главе Правительства обратился житель поселка Семендер Абдула Магомедов. Электроснабжение улицы производилось по бесхозяйной линии электрической сети, которая была построена местным населением. За годы использования самодельной ЛЭП древесные опоры пришли в негодность, на улице нередко отключалось электричеством особенно в непогоду.
Абдулпатах Амирханов дал поручение в ускоренные сроки провести нужные работы с подключением сил УЖКХ администрации г.Махачкалы и Министерства по энергетике и ЖКХ РД.

Как говорят жители улицы, работы были начаты уже на следующий день.

Подробнее о ходе выполнения поручений, данных в рамках приема граждан 30 апреля, читайте по ссылке

 

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