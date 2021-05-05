Сергей Меликов выразил слова сочувствия семье погибшего мальчика

Сергей Меликов выразил слова поддержки и сочувствия семье Гаджимагомеда Курамагомедова, восьмилетнего мальчика из Кизлярского района, тело которого сегодня было найдено в трансформаторной будке со следами ожогов. По сообщению пресс-центра МВД, он укрылся в ней от дождя.