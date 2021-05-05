"Это огромное горе, тяжелейшая и безвременная потеря! Выражаю искренние соболезнования родственникам и знакомым Гаджимагомеда. Весь Дагестан скорбит вместе с вами", - написал врио Главы Дагестана в своем Instagram. Также Сергей Меликов сообщил, что семье Курамагомедовых будет оказана всяческая помощь и поддержка.
Сергей Меликов выразил слова сочувствия семье погибшего мальчика
- Автор Хадижат
- 05 мая, 2021. Среда 20:43
Сергей Меликов выразил слова поддержки и сочувствия семье Гаджимагомеда Курамагомедова, восьмилетнего мальчика из Кизлярского района, тело которого сегодня было найдено в трансформаторной будке со следами ожогов. По сообщению пресс-центра МВД, он укрылся в ней от дождя.