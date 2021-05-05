ЗАМАНА - Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно

Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно

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05 мая, 2021. Среда 14:42
Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно

Во вторник, 4 мая, Батыр Эмеев встретился с дольщиками и строительной организацией самовольно воздвигнувшей 12-ти этажный жилой дом по улице Даниялова, 118/1. Уточним, его строительство было начато еще в 2015 году и приостановлено больше 2-ух лет назад.

Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно
Общество

В разговоре с дольщиками 1-ый заместитель премьер-министра Правительства сообщил, что этот объект обследован ФАУ «Роскапстрой» и признан неопасным, но, не смотря на это, по нему вынесен ряд замечаний, которые необходимо устранить.
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