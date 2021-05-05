Батыр Эмеев распорядился завершить строительство дома, начатого самовольно

Во вторник, 4 мая, Батыр Эмеев встретился с дольщиками и строительной организацией самовольно воздвигнувшей 12-ти этажный жилой дом по улице Даниялова, 118/1. Уточним, его строительство было начато еще в 2015 году и приостановлено больше 2-ух лет назад.