Градоначальник сообщил, что по вопросу заявителя, проживающего по улице Хивская в Махачкале и обратившегося с жалобой на строительство очередного жилого дома на участке, который можно было бы отвести под создание инфраструктуры, уже приняты ряд решений.
«Данный земельный участок ранее был передан под застройку по результатам аукциона администрации города Махачкалы и соответственно, застройщик исходил из того, что приобретает этот участок именно для застройки. Но после того, как мы по обращению жителей занялись изучением этого вопроса, оно разрешение выданное с явными нарушениями градостроительных норм было отменено, по второму мы находимся в судебном процессе», - подчеркнул Салман Дадаев.
В своем instagram мэр Махачкалы поблагодарил жителей за совместную работу и подчеркнул, что только сообща мы сможем решить много проблемных вопросов и сделать город лучше и красивее.
Салман Дадаев: "Только сообща мы сможем сделать город лучше и красивее"
- Автор Хадижат
- 05 мая, 2021. Среда 00:14
Во время Прямого эфира с врио Главы Сергеем Меликовым несколько проблемных вопросов поступили от жителей Махачкалы. Были даны конкретные поручения.
Мэр Махачкалы Салман Дадаев в студии РГВК «Дагестан» разъяснил, какие вопросы удалось проработать на сегодняшний день.
Градоначальник сообщил, что по вопросу заявителя, проживающего по улице Хивская в Махачкале и обратившегося с жалобой на строительство очередного жилого дома на участке, который можно было бы отвести под создание инфраструктуры, уже приняты ряд решений.
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