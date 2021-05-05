ЗАМАНА - "Бессмертный полк онлайн" приглашает к участию

"Бессмертный полк онлайн" приглашает к участию

Автор
05 мая, 2021. Среда 00:16
&quot;Бессмертный полк онлайн&quot; приглашает к участию

Проект «Бессмертный полк онлайн» сообщает о правилах подачи заявок. Сделать это можно через сайт 2021.polkrf.ru, соцсети ВК и Одноклассники либо на интернет-ресурсе «Банк памяти» sber9may.ru.

"Бессмертный полк онлайн" приглашает к участию
Общество

Все обращения в обязательном порядке модерируются. Из-за большого количества поступающих заявок, проверка может занять некоторое количество времени.
Подробнее о правилах подачи заявки читайте по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top