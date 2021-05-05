Все обращения в обязательном порядке модерируются. Из-за большого количества поступающих заявок, проверка может занять некоторое количество времени.
Подробнее о правилах подачи заявки читайте по ссылке
"Бессмертный полк онлайн" приглашает к участию
- Автор Хадижат
- 05 мая, 2021. Среда 00:16
Проект «Бессмертный полк онлайн» сообщает о правилах подачи заявок. Сделать это можно через сайт 2021.polkrf.ru, соцсети ВК и Одноклассники либо на интернет-ресурсе «Банк памяти» sber9may.ru.
Все обращения в обязательном порядке модерируются. Из-за большого количества поступающих заявок, проверка может занять некоторое количество времени.
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