Выплаты получат участники и инвалиды войны, на данные цели из бюджета республики выделено порядка 1,5 миллионов рублей. В общей сложности выплаты получат 48 ветеранов.
Стоит отметить, что кроме региональных отчислений, ветераны на территории всего государства единовременно получат по 10 тысяч рублей.
Ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей
- Автор Хадижат
- 04 мая, 2021. Вторник 19:29
Ветераны в Дагестане ко Дню победы получат единовременные выплаты в размере тридцать тысяч рублей, сообщает Министерство труда и социального развития РД.
Выплаты получат участники и инвалиды войны, на данные цели из бюджета республики выделено порядка 1,5 миллионов рублей. В общей сложности выплаты получат 48 ветеранов.
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