Ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей

Ветераны в Дагестане ко Дню победы получат единовременные выплаты в размере тридцать тысяч рублей, сообщает Министерство труда и социального развития РД.

Выплаты получат участники и инвалиды войны, на данные цели из бюджета республики выделено порядка 1,5 миллионов рублей. В общей сложности выплаты получат 48 ветеранов.

Стоит отметить, что кроме региональных отчислений, ветераны на территории всего государства единовременно получат по 10 тысяч рублей.