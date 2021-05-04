ЗАМАНА - Более 35 тысяч дагестанцев уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 35 тысяч дагестанцев уже проголосовали за объекты благоустройства

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04 мая, 2021. Вторник 00:49
Более 35 тысяч дагестанцев уже проголосовали за объекты благоустройства

Дагестан принимает участие в народном голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Более 35 тысяч дагестанцев уже проголосовали за объекты благоустройства
Общество

Более 35 тысяч дагестанцев уже высказали свое мнение путем публичного голосования на сайте za.gorodsreda.ru.
ННа волеизъявление вынесено 108 публичных пространств в 9 городах республики.
Итоги голосования будут подведены 1 июня. Региональный координатор проекта "Городская среда" Партии "Единая Россия" Нариман Темуркаев, обращаясь к дагестанцам, призвал их проявить заинтересованность в обустройстве будущих мест отдыха и выразить свою позицию на сайте.

 

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