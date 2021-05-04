Более 35 тысяч дагестанцев уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 35 тысяч дагестанцев уже высказали свое мнение путем публичного голосования на сайте za.gorodsreda.ru.

ННа волеизъявление вынесено 108 публичных пространств в 9 городах республики.

Итоги голосования будут подведены 1 июня. Региональный координатор проекта "Городская среда" Партии "Единая Россия" Нариман Темуркаев, обращаясь к дагестанцам, призвал их проявить заинтересованность в обустройстве будущих мест отдыха и выразить свою позицию на сайте.