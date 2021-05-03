ЗАМАНА - Глава Миннаца Дагестана поздравил архиепископа Варлаама со светлым праздником Пасхи

Глава Миннаца Дагестана поздравил архиепископа Варлаама со светлым праздником Пасхи

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03 мая, 2021. Понедельник 18:26
Глава Миннаца Дагестана поздравил архиепископа Варлаама со светлым праздником Пасхи

Временно исполняющий обязанности руководителя Министерства по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов вместе с председателем Муфтията РД Шамилем Алихановым и главой совета иудейских общин РД Валерием Дибияевым посетили архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама с целью поздравить со светлым праздником православных христиан Пасхой.

Глава Миннаца Дагестана поздравил архиепископа Варлаама со светлым праздником Пасхи
Общество

В рамках встречи, Энрик Муслимов подчеркнул. что за долгие годы между народами Дагестана сложились добрые отношения и что православные верующие, которые проживают в республике, уже много столетий органично входят в многонациональную семью народов Дагестана, сохраняя при всем этом свои извечные обычаи, традиции, культуру и уклад жизни. Кроме того, был отмечен особый  вклад Махачкалинской епархии РПЦ и её  священнослужителей в поддержку сохранения  мира и согласия, укрепление институтов семьи и воспитание подрастающего поколения, в сохранение богатейшего исторического и культурного наследства народов Республики Дагестан и всей Росиии.

 

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