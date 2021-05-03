Глава Миннаца Дагестана поздравил архиепископа Варлаама со светлым праздником Пасхи

В рамках встречи, Энрик Муслимов подчеркнул. что за долгие годы между народами Дагестана сложились добрые отношения и что православные верующие, которые проживают в республике, уже много столетий органично входят в многонациональную семью народов Дагестана, сохраняя при всем этом свои извечные обычаи, традиции, культуру и уклад жизни. Кроме того, был отмечен особый вклад Махачкалинской епархии РПЦ и её священнослужителей в поддержку сохранения мира и согласия, укрепление институтов семьи и воспитание подрастающего поколения, в сохранение богатейшего исторического и культурного наследства народов Республики Дагестан и всей Росиии.