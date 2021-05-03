В Кизляре прошло Пасхальное богослужение

Торжественные службы также прошли в часовне Кизлярской иконы Божьей Матери и в Никольском соборе. Ночью с 1 на 2 мая были открыты все православные храмы Кизляра, посещаемость которых не превышала 50%, мероприятия прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, вызванных коронавирусной инфекцией.