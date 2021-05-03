ЗАМАНА - В Кизляре прошло Пасхальное богослужение

В Кизляре прошло Пасхальное богослужение

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03 мая, 2021. Понедельник 11:02
В Кизляре прошло Пасхальное богослужение

Вместе с православными христианами глава города Кизляр Александр Шувалов посетил богослужение в основном соборе Георгия Победоносца.

В Кизляре прошло Пасхальное богослужение
Общество

Торжественные службы также прошли в часовне Кизлярской иконы Божьей Матери и в Никольском соборе. Ночью с 1 на 2 мая были открыты все православные храмы Кизляра, посещаемость которых не превышала 50%, мероприятия прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, вызванных коронавирусной инфекцией.

 

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