"Глава Дагестана поднял самые актуальные и насущные проблемы общества, определил механизмы реализации социально значимых объектов поддержки населения.
Он обратил внимание глав городов и районов на это и поручил проконтролировать на местах.
Основное внимание было обращено вопросам коммуникаций, школ, детских садов, дорог, малоимущих семей и многодетных семей. Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь республики и выразил готовность всячески поддержать их. Он подчеркнул, что будущее республики и в целом страны зависит именно от одарённых, воспитанных и образованных молодых людей", считает Раджабов.
Мурад Раджабов: "Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь"
- Автор Хадижат
- 03 мая, 2021. Понедельник 10:40
Сотрудник Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Раджабов прокомментировал прямой эфир, в рамках которого врио Главы Дагестана Сергей Меликов ответил на вопросы населения.
"Глава Дагестана поднял самые актуальные и насущные проблемы общества, определил механизмы реализации социально значимых объектов поддержки населения.