Мурад Раджабов: "Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь"

"Глава Дагестана поднял самые актуальные и насущные проблемы общества, определил механизмы реализации социально значимых объектов поддержки населения.

Он обратил внимание глав городов и районов на это и поручил проконтролировать на местах.

Основное внимание было обращено вопросам коммуникаций, школ, детских садов, дорог, малоимущих семей и многодетных семей. Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь республики и выразил готовность всячески поддержать их. Он подчеркнул, что будущее республики и в целом страны зависит именно от одарённых, воспитанных и образованных молодых людей", считает Раджабов.