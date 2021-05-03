ЗАМАНА - Мурад Раджабов: "Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь"

Мурад Раджабов: "Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь"

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03 мая, 2021. Понедельник 10:40
Мурад Раджабов: &quot;Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь&quot;

Сотрудник Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Раджабов прокомментировал прямой эфир, в рамках которого врио Главы Дагестана Сергей Меликов ответил на вопросы населения.

Мурад Раджабов: "Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь"
Общество

"Глава Дагестана поднял самые актуальные и насущные проблемы общества, определил механизмы реализации социально значимых объектов поддержки населения.
Он обратил внимание глав городов и районов на это и поручил проконтролировать на местах.
Основное внимание было обращено вопросам коммуникаций, школ, детских садов, дорог, малоимущих семей и многодетных семей. Особенно приятно, что Сергей Меликов обратил внимание на талантливую молодежь республики и выразил готовность всячески поддержать их. Он подчеркнул, что будущее республики и в целом страны зависит именно от одарённых, воспитанных и образованных молодых людей", считает Раджабов.

 

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