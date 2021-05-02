Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая

Открывая заседание комиссии, заместитель Председателя Правительства отметил, что десять лет назад в республике был утвержден законопроект о социальном партнерстве.

«За этот период многое изменилось, но обращу внимание на то, что задачи эти акутальны до си пор. В первую очередь, это касается достойной оплаты труда и снижения уровня бедности среди населения", - отметил Анатолий Карибов.

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