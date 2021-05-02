ЗАМАНА - Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая

Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая

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02 мая, 2021. Воскресенье 09:02
Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая

Анатолий Карибов 1 мая провел совещание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Социально-трудовые отношения обсудили в Дагестане 1 мая
Общество

Открывая заседание комиссии, заместитель Председателя Правительства отметил, что десять лет назад в республике был утвержден законопроект о социальном партнерстве.
«За этот период многое изменилось, но обращу внимание на то, что задачи эти акутальны до си пор. В первую очередь, это касается достойной оплаты труда и снижения уровня бедности среди населения", - отметил Анатолий Карибов.
Подробнее о работе комиссии по ссылке

 

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