Уточним, что привычные первомайские народные гуляния в Махачкале развернулись перед Аварским театром. На летней площадке прошел запоминающийся концерт с участием звезд эстрады, также были проведены интересные конкурсы.
Отметим, что в этом году праздник по причине эпидемиологической ситуации был организован с меньшим размахом.
В Дагестане отметили Праздник Весны и Труда
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 23:13
Праздник Весны и труда отметили концертной программой на летней площадке Дагестанской филармонии. Перед зрителями выступили хореографические ансамбли, национальные вокальные коллективы и солисты Даггосфилармонии.
Уточним, что привычные первомайские народные гуляния в Махачкале развернулись перед Аварским театром. На летней площадке прошел запоминающийся концерт с участием звезд эстрады, также были проведены интересные конкурсы.
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