В Дагестане отметили Праздник Весны и Труда

Уточним, что привычные первомайские народные гуляния в Махачкале развернулись перед Аварским театром. На летней площадке прошел запоминающийся концерт с участием звезд эстрады, также были проведены интересные конкурсы.

Отметим, что в этом году праздник по причине эпидемиологической ситуации был организован с меньшим размахом.