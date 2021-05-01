ЗАМАНА - Тематический вечер «Славе — не меркнуть, традициям — жить!» прошел в Махачкале

Тематический вечер «Славе — не меркнуть, традициям — жить!» прошел в Махачкале

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01 мая, 2021. Суббота 15:06
Тематический вечер «Славе — не меркнуть, традициям — жить!» прошел в Махачкале

Тематический вечер "Славе не меркнуть, традициям жить!", приуроченный к празднованию Дня Великой Победы, прошел в Библиотеке для слепых.

Тематический вечер «Славе — не меркнуть, традициям — жить!» прошел в Махачкале
Общество

В мероприятии приняли участие школьники Махачкалы. Среди приглашенных гостей присутствовал полковник запаса, ветеран военной службы, кавалер трех орденов «Красная звезда», руководитель ТОКСа Магомед Нурасулмагомедов.
Директор Библиотеки Гаджи Малучиев обратившись к зрителям с приветственным словом, подчеркнул, что не смотря на то, что День Победы для нашей страны радостный праздник, мы не можем не грустить вспоминая его историю, ставшую трагическим испытанием для Родины. Вечер продолжился музыкальными номерами от школьников, после чего сотрудники библиотеки рассказали о своих предках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

 

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