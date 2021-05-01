Праздник Весны и Труда отметили в Кайтагском районе

В торжественном мероприятии участвовали главы и сотрудники компаний и учреждений района, учащиеся и преподаватели школ райцентра, работники органов охраны правопорядка, жители района и гости праздника.

Аллея Героев и открытая площадка перед районным Центром культуры были ярко украшены колоритными флагами, шарами и баннерами. Этноцентром «Кайтаги» была развернута выставка изделий декоративно-прикладного искусства.

Открывая праздничное мероприятие, заместитель руководителя администрации Кайтагского района Халитбек Халитбеков, от имени главы района Алима Темирбулатова и всего депутатского корпуса, поздравил кайтагцев с днем Весны и Труда и подчеркнул, что он представляет солидарность и дружбу, сформировывает в людях принципиально важные ценности: единство и созидательность.