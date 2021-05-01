Абдулпатах Амирханов провёл приём граждан в Общественной приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина в Махачкале
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 11:03
Вопросы, с которыми обратились заявители к Председателю Правительства касались проведения канализации, установки трансформатора, замены опор линии электропередач и других актуальных проблем.
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