1-ый корпус был построен в 1936 году. 2-ой был введен в эксплуатацию в 1990 году, он представляет собой сборно-щитовое здание, который не отвечает требованиям медпомощи и пожарной безопасности.
Абдулпатах Амирханов поговорил с медиками, выслушал их пожелания. Он сказал, что будут приложены все усилия со стороны Кабинета министров с целью скорейшего завершения строительства нового медицинского учреждения.
Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 07:16
Глава Кабинета министров РД Абдулпатах Амирханов 29 апреля в рамках рабочего приезда в Докузпаринский район посетил Докузпаринскую Центральную районную больницу в селе Усухчай, расположенную в 2-ух корпусах.
1-ый корпус был построен в 1936 году. 2-ой был введен в эксплуатацию в 1990 году, он представляет собой сборно-щитовое здание, который не отвечает требованиям медпомощи и пожарной безопасности.
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