Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай

1-ый корпус был построен в 1936 году. 2-ой был введен в эксплуатацию в 1990 году, он представляет собой сборно-щитовое здание, который не отвечает требованиям медпомощи и пожарной безопасности.

Абдулпатах Амирханов поговорил с медиками, выслушал их пожелания. Он сказал, что будут приложены все усилия со стороны Кабинета министров с целью скорейшего завершения строительства нового медицинского учреждения.