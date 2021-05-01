ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай

Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай

Автор
01 мая, 2021. Суббота 07:16
Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай

Глава Кабинета министров РД Абдулпатах Амирханов 29 апреля в рамках рабочего приезда в Докузпаринский район посетил Докузпаринскую Центральную районную больницу в селе Усухчай, расположенную в 2-ух корпусах.

Абдулпатах Амирханов поручил завершить строительство больницы в селе Усухчай
Общество

1-ый корпус был построен в 1936 году. 2-ой был введен в эксплуатацию в 1990 году, он представляет собой сборно-щитовое здание, который не отвечает требованиям медпомощи и пожарной безопасности.
Абдулпатах Амирханов поговорил с медиками, выслушал их пожелания. Он сказал, что будут приложены все усилия со стороны Кабинета министров с целью скорейшего завершения строительства нового медицинского учреждения.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top