Отметим, что ЦУР РД- единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются вопросы жителей по всем направлениям, связанных с жизнью региона.
Муниципалитеты Дагестана активизируют взаимодействие с гражданами
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 07:03
Между Центром Управления Регионом по РД и ассоциацией «Совет Муниципальных образований РД» достигнута договоренность о сотрудничестве, в рамках которого стороны проведут совместную работу по обучению качественной и своевременной обработке заявлений от населения.
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