Муниципалитеты Дагестана активизируют взаимодействие с гражданами

Между Центром Управления Регионом по РД и ассоциацией «Совет Муниципальных образований РД» достигнута договоренность о сотрудничестве, в рамках которого стороны проведут совместную работу по обучению качественной и своевременной обработке заявлений от населения.