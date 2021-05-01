ЗАМАНА - Махачкалинский морской торговый порт возобновит паромные сообщения

Махачкалинский морской торговый порт возобновит паромные сообщения

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01 мая, 2021. Суббота 00:13
Махачкалинский морской торговый порт возобновит паромные сообщения

А именно, многообещающим направлением числится возможное сотрудничество с Туркменистаном, передает сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на заявление Главы Министерства транспорта Республики Дагестан Ширухана Гаджимурадова.

Махачкалинский морской торговый порт возобновит паромные сообщения
Общество

А также, в задачах у компании создание инфраструктурных объектов для круизного судоходства с вероятным внедрением инфраструктурных кредитов.

 

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