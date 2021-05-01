А также, в задачах у компании создание инфраструктурных объектов для круизного судоходства с вероятным внедрением инфраструктурных кредитов.
Махачкалинский морской торговый порт возобновит паромные сообщения
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 00:13
А именно, многообещающим направлением числится возможное сотрудничество с Туркменистаном, передает сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на заявление Главы Министерства транспорта Республики Дагестан Ширухана Гаджимурадова.
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