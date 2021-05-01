ЗАМАНА - Председатель УИК из Кайтагского района награждена Благодарственной грамотой от Владимира Путина

Председатель УИК из Кайтагского района награждена Благодарственной грамотой от Владимира Путина

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01 мая, 2021. Суббота 00:04
Председатель УИК из Кайтагского района награждена Благодарственной грамотой от Владимира Путина

Председатель избирательной комиссии села Маджалис Кайтагского района Мадина Мирзаева была награждена Благодарственной грамотой от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Председатель УИК из Кайтагского района награждена Благодарственной грамотой от Владимира Путина
Общество

Грамота была вручена Мадине Мирзаевой за особый вклад в проведение общероссийского голосования по поводу одобрения изменений в Конституцию России. Получив грамоту, она подчеркнула, что считает эту награду не оценкой только собственных трудов, а результатом работы всей команды

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравляет Мадину Мирзаеву с высочайшей оценкой её работе со стороны управления государства. «Являясь главой самого большого центрального избирательного участка в районе, она с собственной командой членов УИК, в трудных критериях сильной эпидемии, организованно и мастерски провела работу в рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию», отметил руководитель района Алим Темирбулатов.

 

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