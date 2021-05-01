Председатель УИК из Кайтагского района награждена Благодарственной грамотой от Владимира Путина

Грамота была вручена Мадине Мирзаевой за особый вклад в проведение общероссийского голосования по поводу одобрения изменений в Конституцию России. Получив грамоту, она подчеркнула, что считает эту награду не оценкой только собственных трудов, а результатом работы всей команды

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравляет Мадину Мирзаеву с высочайшей оценкой её работе со стороны управления государства. «Являясь главой самого большого центрального избирательного участка в районе, она с собственной командой членов УИК, в трудных критериях сильной эпидемии, организованно и мастерски провела работу в рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию», отметил руководитель района Алим Темирбулатов.