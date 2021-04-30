Горячая линия будет содействовать увеличению продуктивности объединения сил страны, бизнеса и людей в разработке реального механизма публичного контроля за нелегальным оборотом промышленной продукции.
Телефон горячей линии 8 (800) 333-51-12. Звонок бесплатный.
В Дагестане действует горячая линия «Антиконтрафакт»
- Автор Хадижат
- 30 апреля, 2021. Пятница 16:47
В Республике Дагестан с 15 февраля действует горячая линия «Антиконтрафакт», главными целями которого являются информационная и методическая помощь в актуальном выявлении и недопущении вероятных нарушений в сфере нелегального оборота промышленной продукции.
Горячая линия будет содействовать увеличению продуктивности объединения сил страны, бизнеса и людей в разработке реального механизма публичного контроля за нелегальным оборотом промышленной продукции.
Последнее от Хадижат
- Интерактивный квест для школьников приглашает к участию
- Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию
- Продлен прием заявок на предоставление субсидий по госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»
- Сергей Меликов: «От состояния транспортной сферы напрямую зависит социальное самочувствие жителей Дагестана»
- Сергей Меликов: «От состояния транспортной сферы напрямую зависит социальное самочувствие жителей Дагестана»