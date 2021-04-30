ЗАМАНА - В Дагестане действует горячая линия «Антиконтрафакт»

В Дагестане действует горячая линия «Антиконтрафакт»

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30 апреля, 2021. Пятница 16:47
В Дагестане действует горячая линия «Антиконтрафакт»

В Республике Дагестан с 15 февраля действует горячая линия «Антиконтрафакт», главными целями которого являются информационная и методическая помощь в актуальном выявлении и недопущении вероятных нарушений в сфере нелегального оборота промышленной продукции.

В Дагестане действует горячая линия «Антиконтрафакт»
Общество

Горячая линия будет содействовать увеличению продуктивности объединения сил страны, бизнеса и людей в разработке реального механизма публичного контроля за нелегальным оборотом промышленной продукции.
Телефон горячей линии 8 (800) 333-51-12. Звонок бесплатный.

 

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