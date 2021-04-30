Проект ориентирован на формирование у учащихся школ цифровой грамотности и познаний по кибербезопасности. Для регистрации и участия в квесте необходимо перейти по ссылке
Интерактивный квест для школьников приглашает к участию
- Автор Хадижат
- 30 апреля, 2021. Пятница 16:06
Всероссийский бесплатный интерактивный квест по информационной безопасности и безопасности в сети интернет для учащихся школ 1-11 классов от online-школы «Фоксфорд» и «Лаборатории Касперского» проходит с 26 апреля по 30 августа.
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