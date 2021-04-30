ЗАМАНА - Интерактивный квест для школьников приглашает к участию

Интерактивный квест для школьников приглашает к участию

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30 апреля, 2021. Пятница 16:06
Интерактивный квест для школьников приглашает к участию

Всероссийский бесплатный интерактивный квест по информационной безопасности и безопасности в сети интернет для учащихся школ 1-11 классов от online-школы «Фоксфорд» и «Лаборатории Касперского» проходит с 26 апреля по 30 августа.

Интерактивный квест для школьников приглашает к участию
Общество

Проект ориентирован на формирование у учащихся школ цифровой грамотности и познаний по кибербезопасности. Для регистрации и участия в квесте необходимо перейти по ссылке

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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