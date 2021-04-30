ЗАМАНА - Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию

Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию

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30 апреля, 2021. Пятница 15:45
Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию

Росводресурсы открывают регистрацию участников Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн» 2.0. Экологическая интеллектуальная игра разработана для просвещения студентов и молодежи.

Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию
Общество

Чтоб пройти квест, нужно оставить заявку на интернет-ресурсе www.водныйквест.рф с 5 апреля по 30 мая и с 12 апреля по 30 мая выполнить задания.
Цели и задачи квеста экологическое просвещение юного поколения по вопросам бережного отношения к водным ресурсам и развитие внимательного отношения к природе, экологического мышления и стиля жизни у учащихся.
Детальнее на интернет сайте

 

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взяты из открытых источников
 

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