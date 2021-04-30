Экоквест «Вода.Онлайн» приглашает студентов к участию

Чтоб пройти квест, нужно оставить заявку на интернет-ресурсе www.водныйквест.рф с 5 апреля по 30 мая и с 12 апреля по 30 мая выполнить задания.

Цели и задачи квеста экологическое просвещение юного поколения по вопросам бережного отношения к водным ресурсам и развитие внимательного отношения к природе, экологического мышления и стиля жизни у учащихся.

Детальнее на интернет сайте