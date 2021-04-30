Европейская неделя иммунизации проходит до 2 мая

Европейская неделя иммунизации, задача которой увеличение информированности людей о значимости иммунопрофилактики для здоровья и благополучия, пройдет с 26 апреля по 2 мая.

В текущем году Европейская неделя иммунопрофилактики приобретает особенное значение в контексте борьбы с вирусом Covid-19.

В 2021 году, вместе с плановой иммунопрофилактикой, будет уделено особенное внимание иммунопрофилактике против коронавирусной инфекции в рамках графика вакцинации по эпидемическим свидетельствам. Кампания текущего года укрепит солидарность и доверие к вакцинопрофилактике.