Дагестанстат зафиксировал снижение цен на сезонные овощи
- Автор Арслан
- 30 апреля, 2021. Пятница 10:48
Как сообщает сетевое издание Мирмол со ссылкой на Дагестанстат, заметно подешевели к концу апреля помидоры, огурцы, куры, соль, макароны и яблоки.
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