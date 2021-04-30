ЗАМАНА - Детей в Дагестане обучали в аварийном здании

Детей в Дагестане обучали в аварийном здании

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30 апреля, 2021. Пятница 09:26
Детей в Дагестане обучали в аварийном здании

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, в связи с обучением детей в аварийной сельской школе в Цунтинском районе возбуждено уголовное дело, ход расследования которого также на контроле в центральном аппарате по инициативе председателя СК России Александра Бастрыкина.

Детей в Дагестане обучали в аварийном здании
Общество

Ситуацией заинтересовались после того как в эфире одного из федеральных телеканалов показали, как дети ежедневно получают знания, рискуя жизнями.

 

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