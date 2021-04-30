Детей в Дагестане обучали в аварийном здании

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, в связи с обучением детей в аварийной сельской школе в Цунтинском районе возбуждено уголовное дело, ход расследования которого также на контроле в центральном аппарате по инициативе председателя СК России Александра Бастрыкина.