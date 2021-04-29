В Дагестан с учений вернулась техника морпехов Каспийской флотилии

Колонна из 100 единиц техники подразделений морской пехоты Каспийской флотилии вернулась в пункт своего размещения Дагестан, после прохождения месячных учений на полигонах Ростовской области.

Отделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии привлекались для проверки готовности к отражению нападений морских и воздушных десантов по распоряжению командующего вооруженными силами ЮВО Александра Дворникова. На протяжении месяца в окружении было проведено свыше пятидесяти зачетных тактических учений.