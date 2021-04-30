ЗАМАНА - Регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ  могут восстановить в мае

Регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ  могут восстановить в мае

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30 апреля, 2021. Пятница 00:16
Регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ  могут восстановить в мае

Авиакомпании Fly Dubai и «Ютэйр» объявили о получении разрешения на полеты по данным маршрутом.

Регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ  могут восстановить в мае
Общество

"Одна авиакомпания будет выполнять рейсы в город Дубай, вторая в Шарджа. В перспективе после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса восстановление регулярного авиасообщения с Турцией в города Стамбул, Анталья, Даламан", - сообщил гендиректор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов в рамках совещания у врио главы Дагестана Сергея Меликова. Как передает ТАСС, руководитель аэропорта заявил также о получении предварительного одобрения на открытие новых маршрутов в Азербайджан.

 

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