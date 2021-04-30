Регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ могут восстановить в мае

"Одна авиакомпания будет выполнять рейсы в город Дубай, вторая в Шарджа. В перспективе после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса восстановление регулярного авиасообщения с Турцией в города Стамбул, Анталья, Даламан", - сообщил гендиректор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов в рамках совещания у врио главы Дагестана Сергея Меликова. Как передает ТАСС, руководитель аэропорта заявил также о получении предварительного одобрения на открытие новых маршрутов в Азербайджан.