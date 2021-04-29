ЗАМАНА - В Махачкале стартовал исторический «Диктант Победы»

В Махачкале стартовал исторический «Диктант Победы»

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29 апреля, 2021. Четверг 16:36
В Махачкале стартовал исторический «Диктант Победы»

В Историческом парке «Россия Моя история» стартовал Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

В Махачкале стартовал исторический «Диктант Победы»
Общество

На площадке парка диктант напишут около 400 махачкалинских школьников, студентов и военнослужащих. Им будет необходимо ответить на 25 вопросов о событиях войны, военачальниках, также фильмах и произведениях литературы, главной темой которых является Великая Отечественная война. На выполнение заданий участникам диктанта будет дано 45 минут.
В тестировании также принимают участие заместитель премьер-министра Анатолий Карибов, глава министерства по делам молодёжи Камил Саидов, депутат Народного собрания Тимур Гусаев и иные представители ведомств, некоммерческих объединений и силовых структур. Стоит отметить, что в текущем году в Росси скооперировано 16 тысяч пунктов, где будут писать диктант. В прошедшем году число таковых площадок составляло 11 тысяч.

 

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