В Махачкале стартовал исторический «Диктант Победы»

На площадке парка диктант напишут около 400 махачкалинских школьников, студентов и военнослужащих. Им будет необходимо ответить на 25 вопросов о событиях войны, военачальниках, также фильмах и произведениях литературы, главной темой которых является Великая Отечественная война. На выполнение заданий участникам диктанта будет дано 45 минут.

В тестировании также принимают участие заместитель премьер-министра Анатолий Карибов, глава министерства по делам молодёжи Камил Саидов, депутат Народного собрания Тимур Гусаев и иные представители ведомств, некоммерческих объединений и силовых структур. Стоит отметить, что в текущем году в Росси скооперировано 16 тысяч пунктов, где будут писать диктант. В прошедшем году число таковых площадок составляло 11 тысяч.