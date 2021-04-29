ЗАМАНА - Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру

Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру

Автор
29 апреля, 2021. Четверг 15:22
Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру

Мэрия Москвы через суд отбирает квартиру в центральном районе города у популярного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Режиссёр перепланировал её так, что появилась угроза для устойчивости дома.

Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру
Общество

Сама квартира (226 квадратных метров и примерно 88 миллионов кадастровой цены) в том виде, в котором она была, режиссёру "Ночного Дозора" не зашла. Он взялся её переделывать: снял несущие перегородки и вскрыл полы. В декабре 2020-го неодижанно появилась комиссия, увидела всё это, а заодно и трещины, которые образовались в стенках исторического строения. А также, на Бекмамбетова посетовал его сосед.
Администрация города пару раз просила режиссёра возвратить апартаменты в первичный вид, но стройка продолжалась. Сейчас государственные служащие пошли на последний шаг и требуют суд изъять квартиру у Тимура Нуруахитовича пока дом не рассыпался.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top