Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру

Сама квартира (226 квадратных метров и примерно 88 миллионов кадастровой цены) в том виде, в котором она была, режиссёру "Ночного Дозора" не зашла. Он взялся её переделывать: снял несущие перегородки и вскрыл полы. В декабре 2020-го неодижанно появилась комиссия, увидела всё это, а заодно и трещины, которые образовались в стенках исторического строения. А также, на Бекмамбетова посетовал его сосед.

Администрация города пару раз просила режиссёра возвратить апартаменты в первичный вид, но стройка продолжалась. Сейчас государственные служащие пошли на последний шаг и требуют суд изъять квартиру у Тимура Нуруахитовича пока дом не рассыпался.