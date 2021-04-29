Сама квартира (226 квадратных метров и примерно 88 миллионов кадастровой цены) в том виде, в котором она была, режиссёру "Ночного Дозора" не зашла. Он взялся её переделывать: снял несущие перегородки и вскрыл полы. В декабре 2020-го неодижанно появилась комиссия, увидела всё это, а заодно и трещины, которые образовались в стенках исторического строения. А также, на Бекмамбетова посетовал его сосед.
Администрация города пару раз просила режиссёра возвратить апартаменты в первичный вид, но стройка продолжалась. Сейчас государственные служащие пошли на последний шаг и требуют суд изъять квартиру у Тимура Нуруахитовича пока дом не рассыпался.
Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру
- Автор Хадижат
- 29 апреля, 2021. Четверг 15:22
Мэрия Москвы через суд отбирает квартиру в центральном районе города у популярного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Режиссёр перепланировал её так, что появилась угроза для устойчивости дома.
Сама квартира (226 квадратных метров и примерно 88 миллионов кадастровой цены) в том виде, в котором она была, режиссёру "Ночного Дозора" не зашла. Он взялся её переделывать: снял несущие перегородки и вскрыл полы. В декабре 2020-го неодижанно появилась комиссия, увидела всё это, а заодно и трещины, которые образовались в стенках исторического строения. А также, на Бекмамбетова посетовал его сосед.
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