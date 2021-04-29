Состоялось открытие 50-го Республиканского слёта ТОКСа

Мероприятие началось с возложения цветов у монумента «Воину освободителю» и минуты молчания в честь павших в Великой Отечественной Войне.

Открывая митинг, Анатолий Карибов подчеркнул, что "Вахта Памяти" это отличная возможность обратиться к истории нашей Родины, выяснить до этого неведомые факты военных лет. После праздничной части для ТОКСовцев была организована экскурсионная поездка в музей «Россия-моя история», потом в актовом зале музея свершилась традиционная конференция с отчетом о работе отрядов ТОКСа.