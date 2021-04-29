День для проведения мероприятия был выбран не случайно, так как ежегодно 28 апреля отмечается День скорой помощи.
Акция прошла в Центре медицинских катастроф, где, отметим, ежедневно дежурят 45 бригад.
Акция «Ифтар для скорой помощи» прошла накануне по инициативе депутатом от «Единой России» Зумруд Бучаевой совместно с Общероссийским народным фронтом и активистами «Молодой гвардии».
День для проведения мероприятия был выбран не случайно, так как ежегодно 28 апреля отмечается День скорой помощи.
Акция прошла в Центре медицинских катастроф, где, отметим, ежедневно дежурят 45 бригад.
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