Так, банк крови, как сообщили в пресс-службе УФСВНГ РФ по РД, пополнили более чем на 20 литров.
Военнослужащие присоединились к донорской акции в Кизляре
- Автор Арслан
- 29 апреля, 2021. Четверг 10:05
Забор крови в рамках акции «От сердца к сердцу» произвели более 40 военнослужащим отдельного батальона оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии.
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