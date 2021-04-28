Антинаркотическая горячая линия МВД по РД принимает звонки

Управление по контролю за оборотом наркотических средств МВД по РД напоминает о возможности анонимного обращения по телефону доверия.

По номеру 994-994 можно рассказать о фактах нелегального оборота наркотиков, содержания наркотических притонов. Кроме того, можно рассказать о правонарушениях, которые связаны с работой компаний, которые осуществляют социальную реабилитацию лиц, которые потребляют наркотики и психоактивные средства. А также, по номеру принимается информация о безрецептурной реализации аптечными пунктами кодеиносодержащих фармацевтических препаратов.