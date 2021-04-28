ЗАМАНА - Антинаркотическая горячая линия МВД по РД принимает звонки

Антинаркотическая горячая линия МВД по РД принимает звонки

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28 апреля, 2021. Среда 17:08
Антинаркотическая горячая линия МВД по РД принимает звонки

Управление по контролю за оборотом наркотических средств МВД по РД  напоминает о возможности анонимного обращения по телефону доверия.

Антинаркотическая горячая линия МВД по РД принимает звонки
Общество

По номеру 994-994 можно рассказать о фактах нелегального оборота наркотиков, содержания наркотических притонов. Кроме того, можно рассказать о  правонарушениях, которые связаны с работой компаний, которые осуществляют социальную реабилитацию  лиц, которые потребляют наркотики и психоактивные средства. А также, по номеру принимается информация о безрецептурной реализации аптечными пунктами кодеиносодержащих фармацевтических препаратов.

 

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