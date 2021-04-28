ЗАМАНА - Абубакар Курбанисмаилов: "Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками"

Абубакар Курбанисмаилов: "Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками"

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28 апреля, 2021. Среда 16:17
Абубакар Курбанисмаилов: &quot;Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками&quot;

Ветеран боевых действий,  Заслуженный работник муниципальной службы РД,  кавалер медали "За отвагу", Вице-президент Союза ветеранов ополчения Дагестана 1999 года Абубакар Курбанисмаилов прокомментировал прямой эфир врио Главы РД Сергея Меликова. 

Абубакар Курбанисмаилов: "Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками"
Общество

«Руководитель региона выслушал насущные проблемы дагестанцев, на которые дал исчерпывающие ответы. Мне, как ветерану боевых действий 1999 года, было приятно слышать ответ на один из вопросов, касающихся сферы социального и курортно-санаторного обеспечения всех ветеранов военных событий. 

Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками, введет строгую дисциплину, заставит их изменить отношение к народу, так как он человек военный, боевой генерал. Желаю ему огромного терпения и крепкого здоровья на новом поприще», - подчеркнул Курбанисмаилов. 

 

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