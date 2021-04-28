Абубакар Курбанисмаилов: "Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками"

«Руководитель региона выслушал насущные проблемы дагестанцев, на которые дал исчерпывающие ответы. Мне, как ветерану боевых действий 1999 года, было приятно слышать ответ на один из вопросов, касающихся сферы социального и курортно-санаторного обеспечения всех ветеранов военных событий.

Я возлагаю большую надежду на то, что Сергей Алимович проведёт в республике работу с чиновниками, введет строгую дисциплину, заставит их изменить отношение к народу, так как он человек военный, боевой генерал. Желаю ему огромного терпения и крепкого здоровья на новом поприще», - подчеркнул Курбанисмаилов.