Алим Темирбулатов: "Сергей Алимович продемонстрировал особую вовлеченность в проблемы граждан"

Как отметил Темирбулатов, прямой эфир продемонстрировал важность коммуникации, общения власти и населения. "Сергей Алимович продемонстрировал особую открытость, вовлеченность в проблемы граждан и желание изменить жизнь, особенно в горных территориях, к лучшему. Ему было что сказать населению, не было вопроса, который бы вызвал у главы затруднение", - подчеркнул руководитель района, добавив, что Дагестан для Меликова не чужой регион, он болеет за республику душой и искреннее старается работать на его благополучие.