Как отметил Темирбулатов, прямой эфир продемонстрировал важность коммуникации, общения власти и населения. "Сергей Алимович продемонстрировал особую открытость, вовлеченность в проблемы граждан и желание изменить жизнь, особенно в горных территориях, к лучшему. Ему было что сказать населению, не было вопроса, который бы вызвал у главы затруднение", - подчеркнул руководитель района, добавив, что Дагестан для Меликова не чужой регион, он болеет за республику душой и искреннее старается работать на его благополучие.
Алим Темирбулатов: "Сергей Алимович продемонстрировал особую вовлеченность в проблемы граждан"
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 16:07
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал прошедший прямой эфир с участием врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
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