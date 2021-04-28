«Большинство россиян используют майские выходные для первых выездов после затяжной зимы на дачу: что-то подкрасить, где-то убрать, привести сад в порядок. Совместный труд на свежем воздухе объединяет не только членов семьи, но и коллег, земляков, о чем свидетельствует прошедший на минувших выходных во всех муниципалитетах Дагестана субботник», -считает Юсупов.
Арсен Юсупов: "Совместный труд на свежем воздухе объединяет не только членов семьи, но и коллег"
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 15:58
Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, член координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ Арсен Юсупов прокомментировал предстоящие майские выходные и актуальность самого праздника весны и труда для россиян.
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