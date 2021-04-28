Арсен Юсупов: "Совместный труд на свежем воздухе объединяет не только членов семьи, но и коллег"

Автор Хадижат

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, член координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ Арсен Юсупов прокомментировал предстоящие майские выходные и актуальность самого праздника весны и труда для россиян.