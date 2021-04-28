Зубайдат Гусейнова: "Хотелось бы, чтобы облагораживали городские зоны"

Своими мыслями о пользе и важности данного общения поделилась учительница родного языка и литературы 42 школы г. Махачкалы Зубайдат Гусейнова.

"Сегодня Сергей Алимович отвечал на различные вопросы журналистов и прочих зрителей. Среди наиболее актуальных, хочу отметить вопрос и проблему, связанную с детскими садами. Вроде бы ребенок стоит с рождения на учёте, а к 4 годам не может пойти в сад. Рада, что Меликов отметил важность данной проблемы и поручил мэру Махачкалы Салману Дадаеву лично решить этот вопрос.

Также сегодня было сказано, что глава Сергокалинского района вместо мусорки в селе сделал парк и комфортную зону отдыха для жителей.

Хотелось бы, конечно, побольше видеть такие изменения в республике, хотелось бы, чтобы облагораживали городские зоны, парки, строили и ремонтировали детсады и школы. Тем более, что Сергей Алимович отметил рост рождаемости среди населения республики", - заключила Гусейнова.