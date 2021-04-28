Саид Ниналалов: "Проблемы Семендера начались с его основания"

"Проблемы конкретно поселка Семендер начались буквально с его основания. При планировании территории поселка было выделено 6 участков для размещения школ и детских садов. Но, к большому сожалению, все эти территории были давно распроданы. Удалось сдать всего одну 58-ю школу от территории которой в 2015 году тоже был откушен существенный участок.

Майский Указ Президента России 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Дагестане исполнялся крайне медленно и тяжело. До сих пор есть школы в республике с тремя сменами, в том числе та же 58-я, в том же Семендере. А для детских садов в поселке попросту нет места, разве что их начнут строить по окраинам Семендера", - выразил предположение эксперт, добавив, что с другой стороны, сегодня строятся прекрасные детские сады в горах, где сегодня уже мало детей, вызванный огромным миграционным потоком в города.

"Как сказал Сергей Алимович, нужен пересмотр системы согласования и введения в строй новых образовательных учреждений. И в Дагестане, как одном из немногих регионов России с высокой рождаемостью, новые садики нужны будут постоянно. Кроме того, необходимо внедрение разных вариантов, основанных на частной инициативе центры дневного пребывания, частные детские сады, без этого мы сегодня проблему не решим. Ведь ни Салман Кадиявович, ни Сергей Алимович, ни сам Владимир Владимирович не смогут решить проблему этой женщины из Семендера потому, что там, в поселке, всего два государственных детских садика, в которых попросту нет свободных мест", - заключил Ниналалов.