Сохраним планету вместе

«Экология дело каждого!» это премия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за достойные внимания, неординарные, креативные мысли, начинания, выдающиеся проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и распространению эко-культуры в числе молодёжи в возрасте от 7 до шестнадцати лет.