В итоге проведения Премии у школьников будет возможность продемонстрировать бережное отношение к природе и её сохранности на территории своего места проживания. Подробнее желающие принять участие в премии могут ознакомиться с условиями по ссылке
Сохраним планету вместе
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 15:36
«Экология дело каждого!» это премия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за достойные внимания, неординарные, креативные мысли, начинания, выдающиеся проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и распространению эко-культуры в числе молодёжи в возрасте от 7 до шестнадцати лет.
Последнее от Хадижат
- Арсен Юсупов: "Совместный труд на свежем воздухе объединяет не только членов семьи, но и коллег"
- Зубайдат Гусейнова: "Хотелось бы, чтобы облагораживали городские зоны"
- Саид Ниналалов: "Проблемы Семендера начались с его основания"
- В Дагестане в преддверии Диктанта Победы прошел флешмоб
- Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира