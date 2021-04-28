ЗАМАНА - Сохраним планету вместе

Сохраним планету вместе

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28 апреля, 2021. Среда 15:36
Сохраним планету вместе

«Экология дело каждого!» это премия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за достойные внимания, неординарные, креативные мысли, начинания, выдающиеся проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и распространению эко-культуры в числе молодёжи в возрасте от 7 до шестнадцати лет.

Сохраним планету вместе
Общество

В итоге проведения Премии у школьников будет возможность продемонстрировать бережное отношение к природе и её сохранности на территории своего места проживания. Подробнее желающие принять участие в премии могут ознакомиться с условиями по ссылке

 

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