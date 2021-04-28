В акции участвовали члены молодежных движений, лидеры общественного мнения, представители государственных молодежных организаций. В рамках акции, участники записали видеопослания с призывом проявить инициативность и прийти на «Диктант Победы» Стоит сообщить, что во флешмобе также приняли участие известные, представители культуры, политики. Задачей этого флешмоба является популяризация значения и роли исторической памяти; воспитание у молодого поколения чувства любви к отечеству и гражданской ответственности.
В Дагестане в преддверии Диктанта Победы прошел флешмоб
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 15:29
В Республике Дагестан, в преддверии «Диктанта Победы», состоялся online-флешмоб.
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