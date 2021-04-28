В Дагестане в преддверии Диктанта Победы прошел флешмоб

В акции участвовали члены молодежных движений, лидеры общественного мнения, представители государственных молодежных организаций. В рамках акции, участники записали видеопослания с призывом проявить инициативность и прийти на «Диктант Победы»​ Стоит сообщить, что во флешмобе также приняли участие известные, представители культуры, политики. Задачей этого флешмоба является популяризация значения и роли исторической памяти; воспитание у молодого поколения чувства любви к отечеству и гражданской ответственности.