«Общение, диалог не может вызывать отрицательных эмоций. Хотя, конечно наличие некоторых проблем коробит. И в первую очередь потому, что я не могу сегодня ответить, когда волнующая людей многолетняя проблема будет решена. Для того, чтобы выработать механизм решения проблем с водой, газом, электричеством, необходимо комплексно подойти, необходимо выработать программы, детально подойти к изучению вопросов. Но я понимаю, что люди хотят сегодня пользоваться этими благами. Мы идем по этому направлению и те задачи, что мы ставим перед собой, сегодня в рамках прямого эфира были подтверждены. Людям важно улучшение качество их жизни», заключил Сергей Меликов.
Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 15:08
Трехчасовой прямой эфир с Главой РД Сергеем Алимовичем Меликовым подошел к концу, по итогам эфира, руководитель региона поделился своими впечатлениями с журналистами.
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