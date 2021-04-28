ЗАМАНА - Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира

Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира

Автор
28 апреля, 2021. Среда 15:08
Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира

Трехчасовой прямой эфир с Главой РД Сергеем Алимовичем Меликовым подошел к концу, по итогам эфира, руководитель региона поделился своими впечатлениями с журналистами. 

Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира
Общество

«Общение, диалог не может вызывать отрицательных эмоций. Хотя, конечно наличие некоторых проблем коробит. И в первую очередь потому, что я не могу сегодня ответить, когда волнующая людей многолетняя проблема будет решена. Для того, чтобы выработать механизм решения проблем с водой, газом, электричеством, необходимо комплексно подойти, необходимо выработать программы, детально подойти к изучению вопросов. Но я понимаю, что люди хотят сегодня пользоваться этими благами. Мы идем по этому направлению и те задачи, что мы ставим перед собой, сегодня в рамках прямого эфира были подтверждены. Людям важно улучшение качество их жизни», заключил Сергей Меликов. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top