Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира

«Общение, диалог не может вызывать отрицательных эмоций. Хотя, конечно наличие некоторых проблем коробит. И в первую очередь потому, что я не могу сегодня ответить, когда волнующая людей многолетняя проблема будет решена. Для того, чтобы выработать механизм решения проблем с водой, газом, электричеством, необходимо комплексно подойти, необходимо выработать программы, детально подойти к изучению вопросов. Но я понимаю, что люди хотят сегодня пользоваться этими благами. Мы идем по этому направлению и те задачи, что мы ставим перед собой, сегодня в рамках прямого эфира были подтверждены. Людям важно улучшение качество их жизни», заключил Сергей Меликов.